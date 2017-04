Kosačov: Erdoan je referendumom okrenuo leđa Evropi

MOSKVA - Predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Savjeta federacije Rusije Konstantin Kosačov smatra da rezultati referenduma u Turskoj nisu ulili preveliku nadu turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoanu budući da je mala razlika u broju onih koji su bili za i onih koji su glasali protiv proširenja predsjedničkih ovlašćenja.

On je takođe rekao da se Erdoan ovim potezom okrenuo ka učvršćivanju lične vlasti, iako je okrenuo zemlju od puta evrointegracija.

„Bilo kako bilo, reakcija Brisela je jasna – takva Turska Evropi nije potrebna. To, međutim, ni malo nije zasmetalo Erdoanu, s obzirom da je očigledno da su mu unutarpolitička pitanja sada prioritet, a to je borba sa protivnicima koji su, između ostalog, pokušavali da sprovedu puč prošle godine“, rekao je on.

Građani Turske su na referendumu podržali ustavne reforme koje će predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoanu dati veća ovlašćenja.

Na osnovu 99 odsto prebrojanih glasova, 51,3 odsto glasača bilo je za promjene, dok je 48,3 odsto bilo protiv toga.

