Kraj talačke krize u Njukaslu

NJUKASL - Policija Njukasla saopštila da je okončana talačka kriza u jednom poslovnom centru u tom gradu. Taoci pušteni, nema povrijeđenih.

Kako su ranije javili britanski mediji,naoružani muškarac ušao je u centar u ulici Kliford oko 8 časova i kao taoce uzeo nekoliko zaposlenih u tom centru. Policija je odmah došla, kao i timovi za pregovaranje i nekoliko kola Hitne pomoći.

Sve okolne ulice su zatvorene, radi predostrožnosti. Evakuisan je i studentski dom, koji se nalazio u blizini, a zatvorena je i metro stanica.

Prema nekim informacijama, naoružani muškarac je poznat zaposlenima u poslovnom centru i za sada se ovo tretira kao izolovan incident.

Predstavnik policije izjavio je da je talačka kriza okončana nakon nekoliko sati pregovaranja i da u tom incidentu nema povrijeđenih. On je ponovio da policija ovaj slučaj tretira kao izolovan incident, koji nije povezan sa nedavnim terorističkim napadima u Mančesteru i Londonu.

Ipak, preplašeni Britanci objavljivali su na društvenim mrežama da u ovom incidentu ima izbodenih, ali je policija to sada demantovala.

Man armed with knife takes hostages in #Byker job centre. Armed police and negotiators on scene. pic.twitter.com/2Nn9HXRY6Z