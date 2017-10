Kralj Instagrama svjedok masakra: Devojka je upravo ubijena

Igrač pokera i zvijezda Instagrama Dan Bilzerijan boravio je u Las Vegasu na muzičkom festivalu Route 91 kada je izbila pucnjava koja je odnjela najmanje 20 života.

Bilzerijan je usred pucnjave izvadio mobilni telefon pa je na Snapchatu podijelio video na kojem se može videti kako se 38-godišnjak trčeći udaljava od mjesta pucnjave.

- U je***e, djevojka je upravo upucana u je***u glavu - može se čuti od Bilzerijana u videu.

U Las Vegasu je tokom trećeg dana festivala Route 91 pored hotela i kazina Menedelej Bej izbila pucnjava. Policija je potvrdila da je jedan napadač ubijen pa su poručili svima da se klone šireg područja oko kazina.

Dan Bilzerian running from the chaotic scene in #LasVegas