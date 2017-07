Kremlj: Putin i Tramp ništa jedan drugom nisu obećali

MOSKVA - Vrijeme će pokazati da li će biti formirana radna grupa za sajber-bezbjednost između Rusije i SAD, ali predsjednici Rusije i SAD o tom pitanju jedan drugom ništa nisu obećali. Samo je ustanovljena spremnost za zajednički rad u tom pravcu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Zaista su razgovarali o mogućnosti formiranja takve grupe. Da li će ona biti formirana ili ne — pokazaće vrijeme. Ali šefovi država su govorili o mogućnosti. Štaviše, znate da je predsjednik dao potrebne garancije i objašnjenja predsjedniku Trampu da svi navodi o miješanju nekih zvaničnih ruskih institucija u sajber-napade tokom predizborne kampanje u SAD predstavljaju čistu izmišljotinu i neistinu. I u tom kontekstu je rečeno da je saradnja najbolji oblik borbe protiv sajber-terorizma", odgovorio je Peskov na pitanje novinara o Trampovoj poruci na Tviteru.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!