Kurc: EU bez unutrašnjih granica, samo uz kontrolu spoljnih

BEČ - Ministar inostranih poslova Austrije Sebastijan Kurc istakao je večeras da EU može postojati bez unutrašnjih granica samo ako kontroliše svoje spoljne granice, te izrazio zadovoljstvo uspješnim zatvaranjem balkanske rute.

On je, poslije sastanka sa šefom hrvatske diplomatije Davorom Štirom u Beču, negirao da je podržao podizanje zida u SAD, kako su prenijeli neki mediji i objasno da sve države treba da štite svoje granice.

"To ne važi samo za Makedniju, EU, već i SAD. Nacin na koji se to radi takođe je važan. Najbolji način kontrole granica je imati bezbedne i pametne međe, a to podrazueva policijsku i vojnu kontrolu uz sofisticiranu opremu“, objasnio je Kurc dodajući da je to urađeno u Makedoniji.

"Imaćemo EU bez unutrašnjih granica samo ako kontrolišemo spoljne međe“, naglasio je on.

Kurc je rekao da EU može biti srećna što je uspešno zatvorena balkanska ruta, jer je tokom 2015. i početkom 2016.u zapadnu Evropu, preko te rute, dolazilo dnevno po 16.000 ljudi, a poslije zatvaranja taj broj je smanjen na manje od 1.000.

Prema njegovim riječima, smanjenje tog velikog talasa je ogroman uspijeh, ali borba protiv krijumčara i trgovaca ljudi na toj ruti još predstoji.

Istovremeno poručuje da je trenutno glavni problem na Mediteranu, na italijanskoj ruti, gdje se bilježi rast od 20 odsto broja migranata u odnosu na ranije.

Taj broj, kako ukazuje, stalno raste, i neophodno je tamo promijeniti politiku.

Kurc ističe da ako neko ilegalno dolazi u Evropu on mora biti zaustavljen na granici, a ne samo propuštan.

Njegov hrvatski kolega kazao je uspostavljen mehanizam saradnje koji svi žele da zadrže i unaprijede duž balkanske rute.

Prema njegovim rečima, veoma je bitno da balkanska ruta ostane zatvorena.

Kada je reč o bilateralnim odnosima, Kurc je ocenio da je saradnja odlična na svim nivoima.

"Imamo snažnu ekonomsku saradnju – Austrija je drugi investitor u Hrvatskoj. Imamo i kulturnu saradnju, a dokaz tome je da ove godine obeležavamo zajedničku godinu kulture. Povezani smo i ljudima, jer u Austriji živi oko 70.000 Hrvata koji daju vazan doprinos austrijskom društvu“, objasnio je on.

Štir je dodao da ove godine Austrija i Hrvatska obeležavaju 25 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, da su ekonomski odnosi razvijeni, a da se stalno povećava i broj turista iz Austrije.