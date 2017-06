Kvar na britanskom aerodromu: Putnici lete bez prtljaga

Hiljade putnika sa britanskog aerodroma Hitrou od jutros lete bez svog prtljaga zbog kvara na sistemu za prtljag.

Problem je prvo pogodio putnike koji odlaze sa Terminala 3 i 5. Mnogi putnici su poletjeli bez svog prtljaga, ali su prije toga upozoreni da svoje osnovne stvari, koje su im neophodne spakuju u ručni prtljag.

Poslije nekoliko sati, na ovom aerodromu je saopšteno putnicima da je sistem popravljen i da on sada radi normalno.

“Preporučujemo putnicima koji su jutros odletjeli bez svog prtljaga, da se jave svojoj avio-kompaniji kako bi dobili dalja upustva”, saopštili su.

Ovaj kolaps uticao je na putnike koji su letjeli sa Amerikan erlanjsom, Virdžin atlantikom i sa Emirejtsom, ali je na Britiš erlajns uticao mnogo više nego na bilo koju drugu kompaniju zbog toga što oni imaju mnogo više polazaka sa terminala koji su prvo pogođeni.

Iz Britiš erlajnsa su saopštili putnicima da im je veoma žao zbog poteškoća koje je prouzrokovao njihov sistem za prtljag, ističući da će oni raditi na tome da putnici što brže dobiju svoj prtljag natrag.

“Sve torbe će biti dostavljene putnicima bez bilo kakve nadoknade”, istakli su oni.

Letovi na londonskom aerodromu sada stižu i odlaze bez poteškoća.

