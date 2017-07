Lavrov: Oduzimanje diplomatske imovina predstavlja krađu

MOSKVA - Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da situacija oko konfiskovanja diplomatske imovine Rusije u SAD predstavlja krađu usred bijela dana.

On je tim riječima prokomentarisao navode neimenovanog predstavnika Bijele kuće o tome da će SAD od Rusije za vraćanje diplomatske imovine tražiti „nešto zauzvrat“.

„Izvor je anoniman? Dakle, oni razumiju da im je savest nečista. Ukoliko je to zaista tako, to predstavlja krađu usred bela dana. Kako je moguće da vam neko oduzme imovinu koja je utvrđena bilateralnim međuvladinim ratifikovanim dokumentom, a kad je potrebno vratiti je, onda se vode principom: ’Ono što je moje je moje, a ono što je tvoje ćemo da podjelimo‘“, rekao je on.

Kremlj: Uslovljavanja oko diplomatske imovine su neprihvatljiva

Istovremeno, Lavrov je uveren da će u administraciji Donalda Trampa pobjediti zdrav razum, te da će razumeti da je odluka o blokadi imovine i protjerivanju 35 ruskih diplomata sa porodicama bila doneta od strane bivše administracije Baraka Obame i to u stanju agonije.

Prema njegovim riječima, Obamina administracija u to vreme nije znala kako dodatno da pogorša odnose između SAD i Rusije, kako bi dodatno otežala posao Trampu.

„Nažalost, to revnosno raspoloženje da se pronađu tajni kanali ruskog uticaja na sva dešavanja u SAD ne jenjava, već ne uliva nimalo nade da ćemo uspjeti da napravimo neku zajedničku saradnju, za koju su zainteresovane bukvalno sve zemlje, bez izuzetka“, naglasio je.

Lavrov je dodao i da se nada da će se rusofobija koja vlada u Kongresu SAD ipak smanjiti, s obzirom na to da do danas ne postoji nijedan dokaz o tome da je Rusija u bilo šta umješana.