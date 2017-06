Lavrov i Gabrijel počeli u miru, završili svađom

KRASNODAR - Ministri spoljnih poslova Njemačke i Rusije sastali su se u Krasnodaru i održali zajedničku konferenciju za štampu, koja je počela mirno, a završila se verbalnom prepirkom, piše njemački magazin „Špigl“.

Tokom sastanka Sergeja Lavrova i Zigmara Gabrijela jasno se vidio raskorak između stavova dvije zemlje u vezi sa Sirijom, prisustvom NATO-a u Istočnoj Evropi i situacijom u Ukrajini.

Njemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabrijel došao je na konferenciju u topli i zagušljivi Krasnodar, kako bi razgovarao sa ruskim kolegom, piše njemački časopis „Špigl“. Nakon toga, u Moskvi je trebalo da se sastane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Lavrov i Gabrijel razgovarali su kratko. Njemački ministar je pohvalio uzajamno razumijevanje između naroda, govorio o tome kako je bio u Moskvi i Sankt Peterburgu u sovjetsko vrijeme, u okviru razmjene studenata, i prisjetio se razaranja u Krasnodaru i užasnih zločina njemačkog Vermahta u Drugom svjetskom ratu počinjenih nad civilima. Početkom juna, Gabrijel je bio u Sankt Peterburgu i položio cvijeće na spomenik.

U članku se navodi da je sastanak počeo veoma harmonično. Lavrov i Gabrijel su zatim prešli u susjednu sobu na konferenciju za štampu. Nakon pitanja o NATO-u, Siriji i Moskvi sastanak se pretvorio u verbalnu raspravu, u kojoj su se ponovo jasno pokazale razlike u stavovima strana u odnosu na postojeće stanje stvari.

Lavrov, „koga se plaše zbog njegovih detaljnih i brojnih primjedbi na konferencijama za medije“, uputio je opširne optužbe na politiku Zapada prema Rusiji, tvrdi „Špigl“. Radilo se o hipotetičkom hemijskom napadu u sirijskom Han Šejhunu 4. aprila, koji je navodno odobrio Bašar el Asad uz podršku Moskve.

Nakon toga, Lavrov je govorio o nedavnim tvrdnjama američkih vlasti da Asad navodno priprema novi hemijski napad. Od takvih „provokacija“ mogu da imaju koristi ekstremisti, koji će na kraju prebaciti odgovornost za ono što se desilo na sirijsku vojsku, upozorio je šef ruske diplomatije.

Gabrijel se pritom ponašao kao da je sve to već čuo, ističe list. Ovo je njegov treći susret sa Sergejem Lavrovom i oni se obraćaju jedan drugom na „ti“. Tokom posljednjeg sastanka ministara spoljnih poslova u martu u Moskvi, novinari su već imali priliku da posmatraju njihovu prepirku. U Krasnodaru se ovaj razgovor o napadima nastavio u blažem obliku, piše njemački časopis.

„Dozvolite mi da dam nekoliko komentara o ovome“, rekao je Gabrijel, nakon što je Lavrov završio svoj govor o događajima u Siriji. „Za nas nema nikakve sumnje da je ovaj napad izveo sirijski režim“, rekao je njemački ministar, nazivajući Asada ratnim zločincem. Gabrijel je naveo kako je neophodno da se sa sirijskim predsjednikom pregovara, ali ga „mi definitivno ne smatramo za nekog ko zaslužuje posebnu zaštitu“. Njemački ministar je prekorio svog ruskog kolegu kako ispravlja sliku o Asadovoj vladavini, opisujući je kao miroljubivu i nepravedno dovedenu pod sumnju.

Lavrov je sa bezizražajnim licem slušao Gabrijela, a njemački ministar diplomatski je dodao da je ministar spoljnih poslova Rusije čovjek čija se preciznost stava ne dovodi u pitanje, tako da je sa njim lako voditi raspravu.

Kako se navodi u članku, na konferenciji za novinare Lavrov se dotakao teme prisustva NATO-a na granicama Rusije i naglasio da rotacija trupa Pakta zapravo predstavlja stalno vojno prisustvo. On je dodao da je NATO odbacio prijedlog Rusije „da položi sve karte na sto“ i objasnio gdje tačno duž granice NATO-a svaka od strana razmješta svoje snage.

Gabrijel je na to odgovorio da tvrdnje Lavrova, o potrebi da se podrži ruska inicijativa, „u najmanju ruku, imaju osnova da postoje“. Takođe, ove mjere ne treba obavezno smatrati sasvim dovoljnim, ali „o tome treba da se raspravlja“, smatra njemački ministar spoljnih poslova. Što se tiče prisustva NATO-a u baltičkim zemljama, on je istakao da postoji odstupanje u gledištima. Prema Gabrijelovom mišljenju, četiri i po hiljade vojnika Alijanse nema dovoljan kapacitet za agresiju. „Rusko prisustvo smatram mnogo značajnijim“, dodao je on.

Osim toga, šef njemačke diplomatije izrazio je nadu da će na samitu G20 u Hamburgu predsjednici Amerike i Rusije razgovarati o situaciji u Ukrajini. Kako piše „Špigl“, u ovom trenutku primirje „između Ukrajinaca i Rusa u Donbasu“ poštuje se u cjelini „zbog ljetnje žetve“. Gabrijel smatra da je „primirje zbog žetve dobar znak“, ali se mora poštovati i ubuduće. Lavrov je kao odgovor na to naglasio da se Minski sporazum ispunjava.

Na kraju ove, prema „Špiglu“, „neobične“ konferencije za novinare, Sergej Lavrov je objasnio da u diplomatiji, kao i u životu, bijes i razočaranje ne pomažu da se postigne rezultat. Svog njemačkog kolegu je opisao kao pragmatičnog čovjeka, sa kojim se dijalog vodi na ravnopravnoj osnovi i na ravnopravnim interesima, piše njemački časopis.

(sputnik)