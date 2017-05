Lideri u Pekingu slušali 'Tamo daleko'

PEKING - Predsjednik Narodne Republike Kine Si Đinping priredio je u Velikom domu naroda u Pekingu večeru dobrodošlice gostima i učesnicima foruma „Pojas i put za međunarodnu saradnju“, a kojoj prisustvuje i premijer i novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na gala večeri kineski orkestar je, između ostalog, odsvirao i srpsku pjesmu „Tamo daleko“, koju su slušali Vladimir Putin, Redžep Tajip Erdoan i drugi svetski lideri.

Kako Sputnjik saznaje, Vučić je na večeri sjedio pored poljske premijerke Beate Sidlo, a na meniju su bila tradicionalna kineska jela, supa, meso, riba i kineski kolačići.

U Pekingu se nalazi i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović koji je potpisao sporazum o saradnji sa Kinom u oblasti razvoja, infrastrukture i turizma.

Peking je ovih dana ekonomski centar svijeta zbog foruma „Jedan pojas - jedan put“, ulice glavnog grada Kine su umivene i maksimalno ukrašene, a po ocjeni mnogih grad nikad nije bio ljepši.

World leaders brainstorm the advancement of #BeltandRoadInitiative, joining China in a chorus of common prosperity https://t.co/MxCR182APz pic.twitter.com/0xTid4mINk