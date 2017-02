Majka seksualno zlostavlja sina (4) i sve prenosila uživo na društvenim mrežama

OHAJO - India Kirksli iz Ohaja uhapšena je nakon anonimne prijave nekoga ko je na društvenim mrežama gledao snimak koji je ona sama obajvila, a na kome se jasno vidi da seksualno zlostavlja dijete.

Tužioci kažu da je Kirkslijeva snimala sebe tokom seksualnog čina sa dJetetom preko aplikacije "periskop", a video je objavila na internetu. Djete sa snimka je njen četvorogodišnji sin, a Kirkslijeva je u na ispitivanju u policiji priznala da je izvodila oralni seks na dječaku tokom snimanja.

Član porodice izjavio je loklanim medijma da je Kirkslijeva osoba sa posebnim potrebama i da nije kriva.

- Mi kao porodica trudimo se da je natjeramo da ide na terapiju, da razgovaramo sa njom, trudimo se da bude bezbjedna, ali postoje situacije kada ne možete mnogo toga da učinite. To nije u njenom karakteru. Ona to ne bi to nikada uradila - rekla je jedna njena rođaka.

Iako se seksualno zlostavljanje dogodilo u januaru, socijalne službe u Teksasu obaviještene su tek pre nekoliko dana.

Krajem meseca Kirkslijeva će izaći na sud, a do tada nalazi se u pritvoru.

(independent)