Makron: Vrata za Britaniju u EU još uvijek otvorena

PARIZ - Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas nakon susreta sa britanskom premijerkom Terezom Mej da su vrata za ostanak Britanije u Evropskoj uniji još uvijek otvorena.

"Naravno, vrata su uvijek otvorena sve dok se pregovori o Brexitu ne završe", rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji za novinare u Parizu, prenose agencije.

On je ipak dodao da su odluku o Bregzitu donijeli britanski građani suvereno i da on to poštuje, ali da bi voleo da pregovori počnu što prije.

Sa evropskog stanovišta, sve dok se pregovori ne završe, postoji mogućnost da se promeni pravac događaja, naveo je Makron.

Mej je rekla da, uprkos njenim nastojanjima da formira vladu poslije izbora, vremenski okvir za Bregzit ostaje "na kursu" i da će razgovori početi sljedeće nedjelje.