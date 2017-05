Makron se obratio pristalicama uz "Odu radosti"

PARIZ - Novoizabrani predsjednik Francuske Emanuel Makron obratio se svojim pristalica ispred muzeja Luvr u Parizu uz zvuke himne Evrope.

"Večeras nas gleda Evropa, gleda nas cijeli svijet. Oni očekuju da svuda branimo duh prosvećenosti koji je ugrožen na toliko mjesta...Očekuju da donesemo novu nadu, novi humanizam", rekao je on sinoć u obraćanju hiljadama pristalica, prenose francuski mediji.

Makron je priznao da je ispred njega "ogroman zadatak", istakavši da će se već sutra s njim uhvatiti u koštac što će podrazumijevati, kako je rekao, "moralizovanje javnog života, obnovu ekonomije, jačanje zaštite u svijetu koji okružuje Francusku".

"Postigli smo nešto bez presedana i bez premca...Svi su nam govorili da je to nemoguće, ali oni nisu poznavali Francusku", izjavio je Makron, nakon što su ga dočekali zvuci evropske himne "Oda radosti".

