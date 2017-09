"Marija" poslije "Irme" - nova oluja jača, ide istom stazom

Uragan "Marija" će u narednih 48 sati jačati, vjerovatno do kategorije četiri, i očekuje se da će udariti na Karibe, prije nekoliko dana pogođene olujom "Irma".

Američki centar za uragane izdao je upozorenje i objavio da je "Marija" na oko 165 kilometara udaljenosti od Barbadosa dostigla snagu kategorije jedan sa vjetrovima čija brzina dostiže oko 135 kilometara na čas i da će u narednim danima, kada stigne do Zavjetrenih ostrva, postajati sve opasnija.

Tropical storm conditions expected to reach portions of the Leeward Islands Monday. Rainfall and storm surge hazard information below #Maria pic.twitter.com/m7py3LYnXD