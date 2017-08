Marokanac Junes Abujakub vozač smrtonosnog kombija

BARSELONA - Istražitelji vjeruju da je dvadesetdvogodišnji Marokanac Junes Abujakub, za kojim policija traga, bio vozač kombija koji je uletio među ljude na šetalištu u Barseloni, saopštio je katalonski zvaničnik Joakim Forn.

Na pitanje da li je Abujakub bio vozač kombija, Forn je odgovorio:

"Sve ukazuje na to. Danas ćemo iznijeti dokaze i objasniti zašto smo došli do tog zaključka", kaže on, a prenosi agencija Reuters.

Kako je dodao, policija je protekle noći sprovela više racija u katalonskom gradu Ripol, gdje živi većina osumnjičenih.

Ostali osumnjičeni, za koje se vjerovalo da su dio 12-člane ćelije, uhapšeni su, ubijeni od strane policije ili su stradali u eksploziji u jednoj kući u Kataloniji, koja se dogodila dan prije napada kombijem u četvrtak.

Španska policija već nekoliko dana traga za Abujakubom, koji je samo jedan od 12 osumnjičenih koji su još uvijek na slobodi.