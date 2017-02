Mej: Trampova uredba o zabrani pogrešna

LONDON - Britanska premijerka Tereza Mej izjavila je danas da je zabrana ulaska u SAD, koju je američki predsjednik Donald Tramp uveo za državljane sedam pretežno muslimanskih zemalja pogrešna i da doprinosi podjelama.

Tramp je odluku donio u petak, istog dana kada je britanska premijerka posjetila Bijelu kuću. Ona je u prvoj reakciji odbijala da osudi tu uredbu rekavši da je Vašington odgovoran za svoju izbjegličku politiku, da bi potom izdala saopštenje u kojem kaže da se "ne slaže sa tim".

"Povodom politike koju je uveo Donald Tramp, ova vlada ima jasno stanovište da je ta politika pogrešna", rekla je Mej britanskim poslanicima pod pritiskom lidera opozicionih laburista Džeremija Korbina u parlamentu.

"Vjerujemo da je ona doprinosi podelama i da je pogrešna", rekla je Mej, prenosi AFP.

Ona je nastojala da naglasi da nije bila unaprijed upoznata sa Trampovim planovima.

"Ako me Korbin pita da li sam unaprijed znala za zabranu izbjeglica, odgovor je ne. Ako me pita da li sam znala da će ta izvršna uredba pogoditi britanske državljane, odgovor je ne. Ako me pita da li sam znala za ograničenja putovanja, odgovor je - svi smi znali zato što je Tramp to najavljivao tokom izborne kampanje", rekla je Mej.

Više hiljada Britanaca protestovalo je zbog ove Trampove uredbe, a 1,8 miliona građana potpisalo je peticiju protiv posete novog predsjednika SAD Britaniji.