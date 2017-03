Merkelova sutra kod Trampa

BERLIN - Nkemački kancelar Angela Merkel će se sutra sastati sa američkim predskednikom Donaldom Trampom, što će biti njihov susret upoznavanja i razmkene informacija o transatlanskim temama, kaže se u zvaničnim najavama prvog susreta, dok analitičari ukazuju da u ovom slučaju, ipak, ona ni sama, izgleda, još ne zna šta će tamo sve čuti.

Premda to niko ne želi da prizna, tu su i njeni vodeći savjetnici, skoro bez izuzetka, bespomoćni, pa su u skladu sa tim i pripreme za prvi razgovor Merkel-Tramp bile u zoni pojačane nervoze, ocjenjuju komentatori pred posjetu, koja nema značaj samo za njemačko-američke odnose, već i za cijelu Evropsku uniju i šire.

O čemu sve Tramp želi da razgovara s Merkelovom su još otvorena pitanja, a čak ni čuveni američki diplomata njemačkog porijekla, Heneri Kisindžer, koga su iz okruženja Merkelove konsultovali, nije doprinio potpunom, već delimičnom razjašnjenju šta Tramp namjerava i kakvi su njegovi politički planovi, tvrde eksperti.

Sam Tramp je u petak uveče, međutim, iznenadio politički Berlin, kada su njegovi visoki zvaničnici rekli čemu se nada od posjete Merkelove.

Tramp, naime, želi da pita Merkelovu kako Amerika može da pomogne rješenju krize u istočnoj Ukrajini i zainteresovan je za njeno mišljenje o tome kako se treba ophoditi prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Upravo tu, kod Putina i ukrajinske krize, politički Berlin je odmah shvatio da bi to, naime, mogla da bude neka vrsta glavnog spoljnopolitičkog zgoditka da Amerika želi njemački stav, odnosno, savjet od Merkelove.

Ovo bi, možda, moglo da znači da bi se, uskoro, opet mogla pojaviti neka fotografija, poput one sa susreta na vrhu šefova država ili vlada G8 u otmenom ljetovalištu Hajligendam, na obalama Baltika, odakle je "isplivala" jedna od rado viđenih slika u ovdašnjoj javnosti - Merkel između tadašnjeg američkog predsjednika Džordža Buša i Putina, čime je jasno pozicionirana diplomatska uloga Berlina.

Njemački analitičari tvrde da Tramp, međutim, već nedjeljama šalje zbunjujuće signale, tako da u Kancelarskoj službi još uvijek ne može da se "stvori slika" o njemu i da je, izgleda, zbog toga nervoza velika, što se, kako se navodi, pokazalo i pred ovu prvu posjetu Merkelove Americi.

Prošle sedmice se, naime, govorilo da Merkelova neće sa sobom povesti privrednike, ali već ovog vikenda se kaže da će sa njom putovati prvi ljudi koncerna Simens i BMW i da to, kako prenose mediji, neće služiti stvaranju povjerljivije atmosfere sa milionerom i privrednikom Trampom, već bi "bosovi" trebalo da ukažu predsjedniku koliko su visoke direktne investicije njihovih firmi u Ameriku.

I plan puta je do poslednjeg momenta bio otvoren, pošto se prvo govorilo da Merkel putuje kao predsjedavajuća Grupe 20, što bi značilo da bi glavne teme mogle biti samit te Grupe na ljeto u Hamburgu.

Ali krajem prošle sedmice se moglo čuti da će na dnevnom redu susreta biti mir u Ukrajini i Siriji, situacija u Avganistanu, nastavak pregovora o slobodnoj trgovini između Evrope i Amerike, odnosu NATO i Evropljana, bilateralne kao i druge, svjetske političke teme

Jedno je jasno, Merkel, koja se nalazi na pola godine od saveznih izbora i gdje joj "za vratom diše" protivkandidat, socijaldemorkata Martin Šulc, želi da na personalnom novu pronađe put do Trampa što, kako podsjećaju komentatori, na početku nije bilo lako ni sa njegovim prethodnikom Barakom Obamom, dok na kraju on nije mogao da se nahvali Merkelove.

Već noćas Merkelova kreće u Ameriku, praćena brojnim komentarima i savjetima političara, medija, analitičara, privrednika, političkih protivnika, umjetnika, prevodilaca...., ali i psihologa.

Američki psiholog Džon Gartner imao je, povodom Trampove ličnosti, za Merkelovu neobičan savjet.

Merkelova bi, prema psihologu, mogla najviše da postigne ako bi tokom susreta nosila komad nakita iz kolekcije Ivanke Tramp, pošto bi se to, smatra psiholog, svidjelo šefa Bijele kuće.

"Tramp pripada tipu zloćudnih narcisa, kako mi to u nauci nazivamo. On konstruiše svoje sopstvene realnosti i istine. Za takve karaktere postoje samo dvije vrste ljudi-za ili protiv mene", kao je Gartner za Bild am Sonntag, dajući savjet Merkelovoj pred susret sa novim američkim predsjednikom, koga ne bije "demokratski glas".