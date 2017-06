Metro iskliznuo iz šina u Njujorku, povrijeđene 34 osobe

NJUJORK - Najmanje 34 osobe su povrijeđene kada je metro iskliznuo iz šina u Njujorku, saopšteno je iz njujorške vatrogasne službe.

U saopštenju se navodi da su najmanje 34 osobe prevezene u lokalnu bolnicu, ali da niko nije u životnoj opasnosti.

Iz Metropolske saobraćajne uprave saopšteno je da su tri voza podzemne željeznice evakuisana i da su putnici na sigurnom, prenosi "Sputnjik".

