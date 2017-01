Misteriozna smrt "foka" koje su likvidirale Bin Ladena (VIDEO)

“Osveta se služi hladna”, kaže vijekovima stara poslovica, a možda najpoznatiji slučaj osvete islamista vezan je za likvidaciju Osame bin Ladena. Za njegovu eliminaciju bila je zadužena izrazito elitna jedinica američke mornarice.

Riječ je o mornaričkim “fokama”, ali i njihovoj još više istreniranoj i specijalizovanoj verziji, takozvanoj “Tim 6” jedinici. Oni su 2. maja 2011. godine upali u čuvani kompleks u Abotabadu u Pakistanu gdje su locirali i pogubili u tom trenutku vodećeg svjetskog teroristu.

Treba se, međutim, vratiti godinu dana prije tog događaja, kada je tada čelni čovjek CIA Leon Paneta otišao kod Baraka Obame i rekao mu kako su obavještajci “vjerovatno otkrili sklonište Bin Ladena”. I tako je počela zajednička operacija CIA i “Tim 6”.

Obuka je bila obavljena u specijalno dizajniranoj maketi Bin Ladenovog kompleksa, a tim je trebalo da predvodi izvjesni Džejms, što je bilo izmišljeno ime, piše "Slobodna Dalmacija".

Takođe, među 24 pripadnika “Tima 6” bio je i belgijski ovčar Kairo (koji je nosio specijalni oklop za pse otporan na eksploziv, vrijedan više hiljada dolara), posebno istreniran da detektuje Bin Ladenov miris u slučaju da se teroristički vođa sakrije u nekom od tajnih prolaza unutar skloništa.

Tako su u nedjelju 1. maja, oko 23 sata, u noći bez mjesečine, iz Džalalabada prema Abotabadu poletjela dva helikoptera “blekhok” . U svakom od njih bilo je 12 “foka”.

Originalni plan predviđao je nadlijetanje helikoptera nad Bin Ladenovim kompleksom, brzo spuštanje 19 članova “foka”, koji bi potom u manje od dva minuta trebalo da obave napad. Ipak, specijalne snage nisu predvidjele probleme s helikopterom…

Naime, kada je prvi helikopter morao prisilno da sleti u okruženje vile terorističkog vođe, dobro promišljeni plan A je propao. Brzo je stavljen u opciju “plan B “. Drugi helikopter je sletio nedaleko od vile i Amerikanci su morali da koriste eksploziv da bi ušli u nju.

Bin Ladenovo obezbjeđenje nije bilo doraslo američkim snagama. U unakrsnoj vatri ubijena su trojica muškaraca i jedna žena. Već tokom prve razmjene vatre tri Amerikanca su se našla na trećem spratu u hodniku licem u lice s Bin Ladenom.

Prema navodima svjedoka, oni su ga odmah prepoznali. Bin Laden se vratio nazad u svoju sobu. Specijalci su nasilno otvorili vrata. Tada su dvije žene pokušale da zaštite Bin Ladena, ali su navodno odgurnute. U samo nekoliko sekundi jedan od američkih vojnika pucao je Bin Ladenu u grudi, a drugi mu je ispalio metak u glavu.

Četiri dana kasnije smrt svog vođe potvrdila je i sama Al Kaida iako su nakon toga uslijedile glasine o tome kako je Osama zapravo preživio napad, te da je umro nekoliko godina kasnije usljed problema sa bubrezima. Bin Ladenovo tijelo je bačeno u more kako bi se spriječilo eventualno stvaranje kulta ličnosti na njegovom grobu.

Akciju šifrovanog imena “Neptunovo koplje”, “Tim 6” izvršio je u saradnji s CIA, a ubrzo nakon izvršenja, tadašnji predsjednik SAD Barak Obama pohvalio se svijetu kako su SAD pogubile dugo traženog terorističkog vođu. I sve bi bilo krasno da tri mjeseca kasnije, tačnije 6. avgusta iste godine, u jednom od najvećih gubitaka života vojnika u ratu protiv terorizma nisu smrtno stradala 22 pripadnika istog onog “Tima 6”.

U Avganistanu je jedna vješto naciljana raketa iz ručnog bacača pogodila vojni transportni helikopter CH-47D i u smrt poslala 38 ljudi, od kojih su 22 bile “foke”.

"Ubijeni su, eliminisani, poslati u smrt. Ne znam kako bih drugačije to pojasnio. A najviše me zanima jesu li namjerno ubijeni ili je nekakav kreten u Ministarstvu odbrane uprskao kao što je to uradio i naš potpredsjednik", rekao je Majk Sevidž, otac jedne od žrtava.

On je ujedno i najzagriženiji “progonitelj istine” (kako sam sebe zove) od svih porodica koje je smrt njihovih sinova, očeva, braće u Avganistanu pogodila.

"Bilo kako bilo, neko mora da ide u zatvor zbog toga", smatra Sevidž.

Isto se pita i čarli Strejndž, čiji je sin takođe izgubio život u tragediji tokom akcije “Extortion 17”. Pita se da li je neko smjestio elitnoj jedinici koja se našla na crnoj listi islamista. Čak se pita da li je to napravio neko iz avganistanske Vlade željan osvete zbog smrti Bin Ladena.

"Neko je dao informacije talibanima", tvrd Strejndž, čiji je sin bio kriptolog, odnosno presretao je i dešifrovao poruke.

"Znali su, imali sigurnu dojavu. Čekali su, bili su spremni, a neko je poslao naše momke baš pred njihov nišan", kazao je Strejndž, a Dag Hamburger, koji je takođe izgubio sina, ne može da se načudi koliko je zapravo “bilo glupo da spori helikopter sleti samo 100 metara od talibanskog uporišta”.

'“Činuk' je možda pouzdana mašina, ali to nije helikopter, to je traktor. 'Tim 6' je u lov na Bin Ladena išao u specijano opremljenim helikopterima 'blekhok'. Njima su upravljali piloti obučeni za nizak i brz let. U principu, riječ je o vazdušnom ferariju, izrazito brzoj letjelici koju je jako teško naciljati, naročito s ručnim bacačima kakvima talibani raspolažu. “Blekhok MH' su idealni helikopteri za takve zadatke, kada se vode operacije na prostorima omeđenim brdima koji su naročito opasni. Ovi novi modeli ne samo da su brži, nego imaju i radare koji odmah detektuju lansiranu raketu. Takođe su pogodniji za noćne letove. Ne znam zašto te noći nisu letjeli njime", pitao se Hamburger.

Njegove sumnje dijele i ostale porodice koje se nikako nisu složile sa službenom istragom sprovedenom nakon tragedije “Extortion 17”.

Istragu je sprovodio general Džefri Kolt koji ju je zaključio tako što nije ni pronašao ni uputio na krivca za pogibiju vojnika, a pravdao se tako da mu to nije ni bilo naređenje. U međuvremenu su se dogodile razne tužbe, a veliki broj pitanja ostao je bez odgovora…

