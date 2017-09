Mogerini: Balkan je srce Evrope, zemlje regije će postati članice EU

BLED - Balkan je dio i srce Evrope, ljudi koji ovdje žive su naša braća i sestre, a za mene je jasno da će sve zemlje ove regije postati članice Evropske unije i one napreduju ka tome, izjavila je Federika Mogerini, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i bezbjednost, sinoć tokom prvog dana Strateškog foruma Bled, saopšteno je iz njenog kabineta.

Na skupu u Sloveniji učestvuju brojni evropski i regionalni zvaničnici, razmatraju se različita globalna vanjsko-politička pitanja, ali i odnosi EU i Zapadnog Balkana.

"Ovo je naš region, na Balkanu su naša braća i sestre, mi smo svi dio iste porodice – evropske. Ja se zaista ljutim kad čujem priču o evropskom putu Balkana ili zapadnog Balkana, jer je ovo već Evropa i vi ne idete nigdje. Vi ste već u srcu Evrope. Mi radimo na perspektivi članstva u EU, svaki naš partner ovdje ima tu perspektivu", rekla je Mogerini.

Prema njenim riječima, uprkos problemima i krizama, sve zemlje koje su u procesu ostvaruju napredak ka članstvu u EU.

"Balkanci su Evropljani, zaslužuju iste prilike, prava i zaštitu kao i ostali građani našeg kontinenta. Za mene je očigledno i jasno da cijeli Balkan treba i bitće dio EU. To smo obećali prije više od 13 godina i moj cilj je da do kraja mandata vidim jasan mjerljiv napredak svih šest država koje su nepovratno na putu ka EU. Ovo govorim nakon turbulentne godine u kojoj smo vidjeli krize na nekoliko mjesta u regiji. Mi nismo naivni, vidimo i negativne stvari i probleme, ali ulažemo u one pozitivne dinamike i snage, koje su gladne napretka", rekla je Mogerini.

Kako je rekla, svima je postalo jasno da živimo u novoj realnosti, ali da uspon novih globalnih sila i igrača nije počeo ove godine. Nadolazeće sile, ali i prijetnje poput terorizma ili cyber rata, su realnost sa kojom živimo već nekoliko godina.

"U takvim okolnostima, uvjerena sam da EU ostaje snažan, ujedinjen, pouzdan globalni partner i solidan igrač i partner za one koji traže racionalne, konstruktivne i multilateralne izlaze iz velikog broja kriza u današnjem svijetu", zaključila je visoka funkcionerka EU.