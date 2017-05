Moldavija objavila razlog proterivanja ruskih diplomata

KIŠINJEV - Moldavski premijer Pavel Filip izjavio je danas da su ruske diplomate proglašene personama non grata na osnovu informacija dobijenih od obavještajnih službi.

Na pitanje novinara o kome se konkretno radi, Filip je odgovorio da ne može da otkriva takve informacije.

"Pravila ne dozvoljavaju da se to uradi. Oni su proglašeni personama non grata na osnovu informacija koje smo dobili od obavještajnih službi. Ovo je standardna procedura. To je sve što mogu da kažem u ovom trenutku. Ne mogu da vam kažem sve razloge koje su navele obavještajne službe", rekao je premijer, prenosi Sputnjik.

Moldavske vlasti protjerale su pet ruskih diplomata iz zemlje, saopštili su juče lokalni mediji.

Ovu informaciju potvrdio je i ruski ambasador u Moldaviji Farit Muhametšin.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije odluku o proterivanju diplomata smatra direktnom provokacijom pojedinih snaga Moldavije protiv politike predsjednika Igora Dodona usmjerene na zbližavanje sa Rusijom.

Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Grigorij Karasin izjavio je da će Moskva pružiti odgovarajući odgovor.