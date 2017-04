Muškarac preuzeo odgovornost za napad u Stokholmu

STOKHOLM - Prema posljednjim saznanjima policija je uhapsila muškarca u Stokholmu koji je preuzeo odgovornost za današnji napad u centru švedske prijestonice, objavio je list "Aftonbladet", pozivajući se na neimenovane izvore.

Muškarac koji je priznao da je odgovoran za napad lakše je povrijeđen, piše list.

Podsjećamo da je jedan od svjedoka rekao da su "stotine ljudi bježale" kako ih vozilo ne bi pokosilo.

Zbog napada u Stokholmu policajci u Norveškoj nosiće oružje, a ne nose ga inače, dok će policija u Finskoj pojačati patrole u Helsinkiju.

Švedska policija saopštila je da su privedene u ispitivane dvije osobe.

"Mogu da potvrdim da smo priveli dvije osobe zbog ispitivanja, ali to ne znači da su osumnjičeni", rekao je portparol policije Lars Bajstrom.

On je dodao da policija želi da razgovara sa svima koji znaju nešto o napadu, a da je nekad bolje pričati u policijskoj stanici, nego na licu mjesta, prenosi Rojters.

U međuvremenu, metro u prijestonici Švedske je ponovo pušten u saobraćaj, dok je javni prevoz u centru grada i dalje u zastoju, rekao je jedan zvaničnik javnog prevoza.

Prema njegovim riječima, vozovi neće stajati na stanicama u blizini mjesta napada.

"Vidio sam najmanje troje mrtvih, ali ih vjerovatno ima više", kaže reporter mreže P4 Martin Sveningsen.

Mediji javljaju da su se čuli i pucnji, ali to nije još potvrđeno. Policija je potpuno blokirala kvart i poslala obavještenje građanima da izbjegavaju taj dio grada. Vozilo se nakon udara u radnju zapalilo, a prema nepotvrđenim informacijama, iz policijskih vozila se preko razglasa građani "upozoravaju na teroristički napad".

Aftonbladet prenosi i da je jedan svjedok prijavio da je vozač bio naoružan.

