Muškarac ubio ženu i troje djece u Geteborgu

GETEBORG - Švedska policija uhapsila je muškarca koji je ubio 35-godišnju ženu i troje male djece, zapalivši njihov stan u Geteborgu.

Portparol policije Tomas Fuksborg izjavio je da su prije samog požara žrtve bile izložene određenoj vrsti mučenja jer su na njihovim tijelima očigledni tragovi torture.

On je rekao da je policija po dolasku pronašla mrtvo dijete i ženu. Drugo dijete umrlo je na putu do bolnice, a treće u bolnici. Djeca su bila uzrasta od dvije do osam godina, javlja AP.

Policija je pozvana jutros na lice mjesta, nakon što su komšije vidjele dim kako kulja kroz prozore stana.

Nisu poznati detalji o žrtvama, niti počiniocu.