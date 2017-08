Na Twitteru se pojavila fotografija navodnog napadača iz Barselone?

BARSELONA - Na društvenoj mreži Twitter objavljena je fotografija muškarca za kojeg se tvrdi da je čovjek koji je iznajmio kombi korišten u napadu u centru Barselone.

Korisnik "0hour1" objavio je sliku, uz tvrdnju da se na njoj nalazi čovjek koji je iznajmio vozilo.

"Oprez! Ako ga vidite odmah zovite policiju. Ovo je čovjek koji je iznajmio kombi vozila", piše u objavi.

Ubrzo nakon toga policija je objavila identitet napadača i objavila njegovu fotografiju koja je ista kao i na pomenutom Twitter nalogu.

#Barcelona If you see this son of a bitch with a van ATROPELLENLO



Be aware if you see him call the police



This man rented the vans pic.twitter.com/ANpnRS93le