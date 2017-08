Na Twitteru se pojavila slika navodnog napadača iz Barselone?

BARSELONA - Na društvenoj mreži Twitter objavljena je fotografija muškarca za kojeg se tvrdi da je čovjek koji je iznajmio kombi korišten u napadu u centru Barselone.

Korisnik "0hour1" objavio je sliku, uz tvrdnju da se na njoj nalazi čovjek koji je iznajmio vozilo.

"Oprez! Ako ga vidite odmah zovite policiju. Ovo je čovjek koji je iznajmio kombi vozila", piše u objavi.

Zvaničnih informacija o napadaču u ulici La Rambla još uvijek nema. Policija se nije oglašavala o identitetu čovjeka koji je bio za volanom kombija.

Stoga se ne može reći da su informacije sa ovog Twitter profila pouzdane, ali je građanima ipak sa njega upućeno upozorenje.

#Barcelona If you see this son of a bitch with a van ATROPELLENLO



Be aware if you see him call the police



This man rented the vans pic.twitter.com/ANpnRS93le