Nakon Brisela, napad na policiju i u Londonu

LONDON - Jedan muškarac uhapšen je nakon što je napao policiju ispred Bakingemske palate u Londonu.

Prema prvobitnim informacijama napadač je na policajce nasrnuo mačem.

Ipak, londonska policija je nešto kasnije oružje opisala "kao nož".

U ovom incidentu su povrijeđena dva policajca javlja britanski "Telegraph". Oni su navodno povrijeđeni dok su pokušavali da obuzdaju napadača.

Nema informacija da li se radi o terorističkom napadu, iako policija u saopštenju nije odbacila tu mogućnost.

"Još uvijek je rano da se govori o tome da li je riječ o terorističkom napadu", kratko stoji u saopštenju londonske policije.

U Londonu je primjetno pojačano prisustvo policije, a mediji javljaju da kraljica nije bila u palati u trenutku napada.

#buckinghampalace excellent job once again from police. Very quick on the case pic.twitter.com/lTQ6SJy8Cs