Naoružani muškarac uhapšen kod britanskog parlamenta

LONDON - Muškarac čiji identitet nije saopšten uhapšen je kod Britanskog parlamenta zbog posjedovanja oružja, saopštila je policija, a javlja AP.

Iz policije ističu da je incident gotov, kao i da niko nije povrijeđen. Svjedoci navode da su vidjeli policiju kako blokira ulice pored parlamenta i čovjeka koji je ležao na zemlji, prenosi B92.

Još uvijek nije jasno što se tačno odgodilo, ali svjedoci za BBC kažu da su vidjeli dva noža, od kojih je jedan veliki kuhinjski, kako leže na tlu. Neki svjedoci kažu i da je nosio ruksak pun noževa.

Posljednja sjednica britanskog parlamenta treba da bude održana danas pred vanredne parlamentarne izbore 8. juna.

Mjere bezbjednosti povećane su u Londonu nakon što je krajem marta 52-godišnji Britanac Halid Masud izvršio teroristički napad ispred Vestminstera u centru Londona.

Masud je automobil uletio među pešake kada je ubio četvoro ljudi i ranio više od 50.

Nakon toga, ubio je jednog policajca nožem, da bi ga potom iz vatrenog oružja ubio drugi policajac.

Islamska država preuzela je odgovornost za taj napad.

Rucksack and knives on the ground being photographed by forensic officer: https://t.co/Ex02evzA7t pic.twitter.com/bbT7zhCL4a