Napadač na vojnike u Briselu preminuo u bolnici

BRISEL - Muškarac naoružan mačetom napao je dvojicu vojnika u Briselu, nakon čega je upucan. Belgijski mediji javljaju da je napadač preminuo u bolnici od zadobijenih povreda.

Lakše povrede zadobili su napadnuti vojnici. Jedan od njih je zadobio povrede glave, dok je drugom povrijeđena ruka.

Kako javljaju belgijski mediji, napad se dogodio na bulevaru Emil Žakmainan gdje su dvojica vojnika bili u patroli.

Na Twitter nalogu "Lies Breaker" objavljena je fotografija na kojoj se vidi napadač kako leži na pločniku, dok pored njega kleče dva policajca, a jedan vojnik stoji u neposrednoj blizini.

Nedaleko od njih, na pločniku se vidi i mačeta, za koju se pretpostavlja da je korištena u napadu.

Portparol belgijskog Tužilaštva rekao je da je napadač 30-godišnji muškarac, te da po informacijama kojima trenutno raspolažu nije riječ o terorizmu.

"Prema informacijama koje trenutno imamo radi se o 30-godišnjem muškarcu za kojeg nije poznato da ima veze sa nekim oblikom terorizma", rekao je portparol.

Državna televizija "RTBF" javlja da je muškarac uzvikivao "Alahu Akbar" kada je nasrnuo na vojnike, ali to nije potvrđeno.

Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije na kojima se vidi veliki broj policajaca na pomenutom trgu, okupljenih oko nečega što liči na tijelo.

Jedan korisnik Twittera je objavio da su se čuli pucnji, te da se na mjestu događaja nalazi veliki broj pripadnika policije.

Na ovoj društvenoj mreži pojavio se i video koji prikazuje kako policajci bijelom plahtom kriju nešto, za šta se pretpostavlja da je upucani napadač.

Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/fZRZ6MfTcI