Napad na Kopte u Egiptu, ubijeno 23, povrijeđeno 25

KAIRO - Najmanje 23 osobe su ubijene, a 25 je povrijeđeno u napadu koji se dogodio na autobus koji je prevozio Kopte u Egiptu.

Napadač je počeo da puca na autobus koji je Kopte prevozio do manastira Anba Samuel u blizini grada Minja.

Da podsjetimo, kopti u Egiptu česta su meta. U dvostrukom bombaškom napadu u aprilu poginulo je 44 osoba, a povrijeđeno više od 118. Islamska država preuzela je odgovornost za te napade.

BREAKING 23 dead in Egypt attack. Location of Samuel the Confessor Coptic Orthodox Monastery DETAILS: https://t.co/lUfvUeVt4P pic.twitter.com/3woq4B7CD9