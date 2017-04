Napad na izbjegličku kolonu u Siriji, ima mrtvih

DAMASK - U eksploziji koja se dogodila u blizini konvoja autobusa koji čekaju da uđu u sirijski grad Alepo poginulo je i povrijeđeno nekoliko ljudi.

To su izvestili provladini mediji i opozicioni aktivisti.

Eksplozija se dogodila u oblasti Rašidin, nedaleko od Alepa, pored desetina autobusa u kojima se uglavnom nalaze šiiti evakuisani iz dva sirijska sela, prenio je Rojters.

Sirijska televizija je, takođe, javila da je u eksploziji poginulo i povrijeđeno nekoliko ljudi.

Vojni mediji izvještavaju da je riječ o samoubilačkom napadu i da je došlo do eksplozije automobila bombe u blizini konvoja autobusa.

. @AFP PHOTOS (Graphic): Images from the scene of the bombing which appeared to target civilian evacuees - @TahrirSy pic.twitter.com/bGJvpTUPYd

Na hiljade Sirijaca, koji su u petak evakuisani iz četiri sirijska sela, blokirano je na putu, dan nakon što su napustili svoje domove, čime je dogovor u evakuaciji pod znakom pitanja, javlja AFP.

Prema navodima izvještača francuske novinske agencije, oko 5.000 ljudi čeka na dalji transport.

Sirijski Crveni polumjesec podijelio je ljudima iz Rašidina, kojih ima oko 3.700, hranu i vodu.

At least 21 killed and 32 wounded by suicide #VBIED against civilians evacuated from Shia Fua & Kfarya, waiting at Rashedeen for clearance. pic.twitter.com/3LkjBZPkka