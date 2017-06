Napad na muslimane u Londonu, kombijem u ljude kod džamije

LONDON - Jedna osoba je ubijena, a osam je povrijeđeno kada je kombi uletio u grupu ljudi u blizini džamije u Londonu nakon noćne molitve. Jedna osoba je uhapšena.

Kako prenosi BBC, policija je dvadesetak minuta poslije ponoći objavila da je došlo do "velikog incidenta" u blizini džamije Finsberi park.

Britanski muslimanski savjet je saopštio da je bijeli kombi namerno gazio ljude koji su izašli iz džamije poslije ramazanske molitve.

Pojedini svjedoci su rekli da je u kombiju bilo troje ljudi, od kojih je dvoje pobjeglo, ali zasad nema potvrde policije koja je saopštila samo da je "jedno lice uhapšeno". Reč je muškarcu starom 48 godina.

Sigurno nije u pitanju slučajna nesreća, kombi je namjerno uletio među ljude. Vozač je pokušao da pobjegne, ali ga je policija uhvatila. Nije govorio ništa", rekao je jedan od svjedoka.

Breaking⚡️At least 10 people run over near Finsberry Park in #London Looks like another part & parcel Terror Attack. pic.twitter.com/aKv8NJLEg0