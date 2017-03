Napad na željezničkoj stanici u Njemačkoj, povrijeđeno nekoliko osoba (VIDEO)

DISELDORF - Muškarac naoružan sjekirom povrijedio je četiri osobe na glavnoj željezničkoj stanici u Diseldorfu, javili su lokalni mediji.

Njemački dnevnik "Bild" navodi da je veliki broj policajaca raspoređen oko stanice i da je napadač uhapšen.

It's all went crazy out side my hotel a crazy attack at #Düsseldorf train station not far from me pic.twitter.com/jzKYvs6oPy