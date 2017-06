Napad u Londonu: Najmanje šest mrtvih, više od 30 ranjenih

LONDON - Britanska policija je danas saopštila da je najmanje šest ljudi ubijeno sinoć u napadu na Londonskom mostu, koji su izvele tri osobe, koje su ubijene potom u obračunu sa policajcima, prenosi Rojters.

Navedeno je da su napadači uletjeli vozilom među pješake na mostu, a potom noževima napali ljude na području pijace Borou. Prema navodima londonske Hitne službe, više od 30 ranjenih je primljeno u pet bolnica širom britanske prestonice, a lakše povrijeđenima je pomoć pružena na licu mjesta.

"Naoružani policajci su veoma brzo i hrabro reagovali i sukobili se sa trojicom osumnjičenih muškaraca koji su upucani i ubijeni na pijaci Borou. Na žalost, pored toga je preminulo još šest ljudi", kazao je šef britanskih antiterorističkih jedinica Mark Rouli.

On je naveo da su "policajci upucali osumnjičene osam minuta nakon prvog primljenog poziva (za pomoć)", kao i da su "osumnjičeni nosili nešto nalik na prsluke s eksplozivom za koje se kasnije ispostavilo da su lažni".

