Napadač iz Floride imao mentalne probleme

Vašington - Esteban Santjago, napadač koji je na aerodromu na Floridi ubio petoro imao je mentalne probleme, rekao je njegov ujak.

Kako kaže, mentalni problemi su počeli kada se vratio iz Iraka 2010. godine, gdje je bio kao član američke vojske, prenosi AP.

Esteban Santjago (26) imao je američku vojnu legitimaciju, a u Iraku je proveo godinu dana kao član Nacionalne garde Portorika, a nakon toga živio je sa bratom na Aljasci.

U novembru 2016. godine, Esteban je rekao agentima FBI da vlada kontroliše njegove misli i tjera ga da gleda video klipove Islamske države, rekli su zvaničnici koji su insistirali na anonimnosti.



Esteban je bio član nacionalne garde od 2007. godine, a kada se vratio iz Iraka 2010. godine bio je vojni rezervista.



Obučen u majicu filmskog serijala "Ratovi zvijezda" on je u petak otvorio vatru na aerodromu na Floridi i ubio pet osoba, a dok je pucao nije ništa govorio, rekli su svjedoci za MSNBC.



Komersar okruga Brovard Čip La Marka naveo je na svom nalogu na Fejsbuku da je napadač stigao na let iz Kanade sa pištoljem u prtljagu.



"Preuzeo je svoju torbu i izvukao pištolj iz prtljaga i otišao u toalet da ga napuni", naveo je La Marka. Kada je izašao iz toaleta počeo je da puca na putnike koji su preuzimali prtljag, rekao je on.