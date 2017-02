Nastavljeni protesti u Bukureštu

BUKUREŠT - Protesti zbog odluke rumunske vlade da ublaži propise o suzbijanju korupcije nastavljeni su i večeras ispred sjedišta vlade u Bukureštu, gdje su se na Trgu Viktorija okupilo desetine hiljada građana.

Na ulicama rumunske prestonice je mirnije nego prethodnih dana. Demonstranti nose zastave Rumunije, a ima i onih koji su u protestnu šetnju došli s djecom, javlja izvještač Tanjuga sa lica mjesta.

Oni koji podržavaju proteste kažu da iza njih ne stoje političke partije, te da građani iskazuju nezadovoljstvo odlukom vlade koja je, kako kažu, "protiv zdravog razuma".

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista "Adevarul" Avram Liviu potvrdio je Tanjugu pisanje pojedinih medija da je omudbsman Viktor Čorbea uložio žalbu na odluku vlade.

Mediji pišu da je Čorbea, koji je prvobitno podržao vladinu uredbu o korupciji, danas promijenio mišljenje, kao i da će tamošnji Ustavni sud objaviti 7. februara datum početka rasprave o spornoj vladinoj uredbi.

Liviu kaže da je zbog toga još uvijek rano da se komentariše šta će se dešavati dalje, ali ističe da ne očekuje eskalaciju nasilja, ističući da je riječ o mirnim protestima.

On navodi da je bilo pokušaja fudbalskih navijača da "protest pretvore u nešto drugo i da u tome nisu uspjeli".

Govoreći o uredbi, iznio je mišljenje da njenim donošenjem vlada na neki način odustaje od borbe protiv korupcije, te da građani imaju čvrste razloge da vjeruju da se radi o dekriminalizaciji zloupotrebe vlasti.

Kaže još da je vlada uredbu usvojila noću, veoma tajno i da niko nije očekivao takvu promjenu krivičnog zakona.

"Teško je voditi vladu četiri godine kada ovako počnete, ne znamo šta je sledeće biti", rekao je on.

Sporno je, objašnjava on, to što je gotovo nemoguće da optužite nekog za zloupotrebu moći, to je po novom rešenju vrlo komplikovano da se dokaže i da se pronađu dokazi.

Uredba vlade, doneta pre dva dana, koja podrazumijeva i nacrt zakona za pomilovanje osuđenih osoba, kritikovana je kao najveće odstupanje od antikorupcijskih reformi, od 2007. godine, kada je Rumunija postala članica EU.

Uredba će omogućiti dekriminalizaciju prekršaja u vezi sa zloupotrebom vlasti, u kojima iznosi ne prelaze 200.000 leja (48.000 dolara).