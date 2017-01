New York Times: Tramp destabilizuje čitav svijet, osim Rusije

VAŠINGTON - Nijemci su ljuti, Kinezi bijesni, lideri NATO nervozni, a njihove kolege iz Evropske unije u alarmantnom stanju – tri dana uoči “krunisanja“ Donalda Trampa.

Kako piše "New York Times", izabrani predsjednik SAD je i dalje fokusiran na destabilizovanje cijelog svijeta, a njegove opaske u diskurzivnim i ponekad kontradiktornim intervjuima izazivaju eskalaciju tenzija sa Kinom, ali i zapadnim saveznicima.

“Niko ne zna šta će se desiti, osim toga da Tramp ne kritikuje samo jednu državu i samo jednog lidera, Rusiju i Vladimira Putina. Za sada. On je entuzijastičan i po pitanju britanskog napuštanja Evropske unije. Za sada“, ocjenjuje New York Times.

U tekstu se dodaje da je Trampova nepredvidljivost njegova najpredvidljivija karakteristika.

“Svijet je počašćen njegovim provokativnim porukama na Twitteru, ali nije jasno da li one predstavljaju putanju za njegovu politiku ili su to lična uvjerenja. Za Evropsku uniju je rekao da je njemački instrument, kritikovao je Angelu Merkel... I to u trenutku kada ona treba da uđe u kampanju za reizbor“, piše Njujork tajms.

Od Trampovih riječi, kako se navodi, zvanični Peking mora da reaguje burnije nego inače, NATO se nada da će Vašington i dalje ostati vijeran partner, dok pominjanje daljeg raspada Evropske unije izaziva zebnju u Briselu, dubokom uzdrmanom brojnim kriznim situacijama.

(B92)