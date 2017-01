Nijeto otkazao sastanak sa Trampom zbog zida

VAŠINGTON - Meksički predsjednik Enrike Penja Nijeto otkazao je sastanak sa novim američkim predsjednikom Donaldom Trampom, javlja Rojters.

Tramp je ranije rekao da ukoliko Meksiko ne misli da plati zid na granici, da je onda bolje da se sastanak otkaže, što je Nijeto i uradio.

Njih dvojica je trebalo da se sastanu u Vašingtonu.

"Ukoliko Meksiko nije spreman da plati za preko potreban zid, onda bi bilo bolje da se otkaže predstojeći sastanak", naveo je Tramp na svom nalogu na Tviteru.

Podsjetio je i da trgovinski deficit SAD sa Meksikom iznosi 60 milijardi dolara, preneo je Rojters.

Njeto je prethodno poručio da Meksiko neće da plati pogranični zid Donalda Trampa.

On je to izjavio pošto je američki predsjednik potpisao direktive za izgradnju zida na granici sa Meksikom koji će biti dugačak 3.200 kilometara.

Predsjednik Meksika nije komentarisao spekulacije da, poslije odluke Trampa, razmatra mogućnost da otkaže planiranu posjetu Vašingtonu sljedeće nedjelje.

Tramp je juče u Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti rekao da njegove akcije u vezi imigracije pokazuju da SAD vraćaju kontrolu na svojim granicama.

Tramp je naveo da će njegova administracija raditi zajedno sa Meksikom na povcećanju bezbjednosti obe zemlje, kao i da će blisko saradjivati po tom pitanju.

"Sačuvaćemo živote na obe strane granice", rekao je Tramp, nakon potpisivanja direktiva o podizanju zida na granici sa Meksikom.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.