Njemačka štampa: Kim zna kako je prošao Gadafi

BERLIN - Komentatori njemačke štampe bave se pitanjem hoće li SAD preventivno da udare na Sjevernu Koreju i upozoravaju na nuklearnu katastrofu koja prijeti, uz zaključak da Zapad mora da shvati: Pjongjang zna kako je prošao (libijski vođa Moamer el) Gadafi, prenosi "Deutsche Welle" (DW).

Podsjeća se da je Savjet bezbjednosti UN osudio potez Sjeverne Koreje koja je testirala raketu dugog dometa preko japanske teritorije.

"Tramp i njegovi savjetnici su morali da prime k znanju da je dosadašnja taktika prema komunističkom režimu Sjeverne Koreje straobalno propala", piše " Spiegel Online".

Njemački magazin navodi da se za sada američki predsjednik zadovoljio prijetnjama, obećavajući (sjevernokorejskom vođi) Kimu Džong Unu „vatru i bijes“. Prije samo nekoliko nedjelja je izjavio da mu se čini kako je Pjongjang počeo da respektuje Ameriku. A onda je uslijedio novi test.

"Kim Džong Un doduše svjesno nije izveo direktan napad protiv SAD ili nekog saveznika, ali je raketni test preko Japana pokazao koliko ga plaše Trampove pretnje: nimalo", navodi "Speigel" u internet izdanju.

Nedjeljnik navodi da "Tramp i njegovi savjetnici odlično znaju da su u škripcu".

"Iza zatvorenih vrata se u Bijeloj kući već sedmicama razmatraju scenariji za preventivni rat protiv Sjeverne Koreje. Ali zaključak je uvijek isti: vojni udar Sjedinjenih Država protiv Severa imao bi za posljedicu rat između Sjeverne i Južne Koreje. Posljedice bi bile razorne, pogotovo za milionsku metropolu Seul koja leži gotovo na demarkacionoj granici ka Sjevernoj Koreji“, piše portal.

" Badisches tagblatt " iz Baden-Badena piše da je "teško predvidjeti kako će se ovo završiti“.

"SAD će vojno reagovati najkasnije ako sjevernokorejski diktator ispali svoje omiljene igračke ka Guamu“", smatra taj list.

DW prenosi da drezdenski " Saechsische zeitung " ocjenjuje da "riješavanje konflikta vojnom silom ne smije biti opcija".

"Ishod bi mogla biti atomska katastrofa sa stotinama hiljada mrtvih i pustošenjem Korejskog poluostrva. Postoji samo jedan način da se to spriječi: pričati i pregovarati, koliko god teško bilo", smatra komentator tog dnevnika.

List “Mannheimer morgen " vidi stvari drugačije.

"Ni najnoviji raketni test Sjeverne Koreje nije dokaz da je diktator Kim Džong Un ludak. Naprotiv. Ispaljivanje rakete je - u njegovom izolovanom shvatanju - primjerena i neizbježna reakcija na aktuelne vojne manevre SAD sa južnokorejskim i australijskim saveznicima. Pa ipak, to su samo dešavanja na površini. U dubini već mjesecima traje tiha diplomatija - razgovori na tajnim mjestima sa kojih ništa ne curi u javnost", piše u tekstu tog lista.

Navodi se da se "treba se osloboditi još jedne iluzije: nema tih pregovora koji će natjerati Kima da prekine raketni program".

"To ne mogu da ga natjeraju ni Sjedinjene Države - posebno ne one. Jer za Kima se strašni primjer zove: Moamer el Gadafi. (…) Gadafija sa atomskim oružjem niko ne bi napao. To znači da su nuklearne bojeve glave za Kima životno osiguranje. To će Zapad, htio ne htio, morati da prihvati kao realnost“, zaključuje list iz Mannheimera.