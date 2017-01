Njemački ministri: Strožije mjere za tražioce azila

BERLIN - Njemački ministri pravde i unutrašnjih poslova Hajko Mas i Tomas de Mezijer složili su se danas da bi trebalo uvesti strožije mjere za tražioce azila čija dokumenta nisu potpuna ili za koje se smatra da predstavljaju opasnost za bezbjednost, prenosi Rojters.

Mas i Mezijer odlučili su da pooštre bezbjednosne propise nakon napada u Berlinu krajem decembra, kada je tunižanski tražilac azila ubio 12 osoba.

"Složili smo se da uvedemo obaveznu mjesto stanovanja, običnim jezikom rečeno: strožije zahtjeve za tražioce azila koji obmanjuju o svom identitetu. Drugo, na taj način će biti lakše privoditi ljude na deportaciju", rekao je De Mezijer.

Prema njegovim riječima, novim merama zvaničnicima će biti lakše da elektronski obeleže strance za koje misle da predstavljaju rizik za bezbjednost i da od onih koji još nisu napustili Njemačku to učine.

Ranije danas bavarski ministar unutrašnjih poslova Joakim Herman rekao je da bi Italija i Grčka, ukoliko bude potrebno, mogle biti izuzete iz Šengen zone, ako ne ispunjavaju obavezu da razmjenjuju podatke o kriminalcima.

On je kazao da, ako te dvije zemlje na to ne pristanu, do kraja godine bi ljudi koji putuju avionima ili drumskim prevozom, trebalo bi da budu provjeravani na njihovim granicama.