Nobelova nagrada za medicinu trojici Amerikanaca

STOKHOLM - Američkom triju naučnika Džefriju Holu, Majklu Rosbašu i Majklu Jangu dodjeljena je ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu, za njihovo otkriće molekularnih mehanizama koji kontrolišu biološke satove u ljudima, saopštio je komitet za nagradu.

Njih trojica će, među sobom, podijeliti nagradu od 1,1 milion američkih dolara.

"Njihova otkrića objašnjavaju kako biljke, životinje i ljudi adaptiraju svoj bioritam, kako bi bio sinhronizovan sa rotacijom zemlje", saopštio je komitet, prenosi Rojters.

Nobelova nagrada za medicinu je prva od nekoliko koje se dodjeljuju svake godine.

