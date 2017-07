Nobelovac Lju Sjaobo kremiran, pepeo rasut u more

Dobitnik Nobelove nagrade za mir Lju Sjaobo kremiran je na privatnoj ceremoniji a njegov pepeo raspršen je u moru, saopštili su kineski državni organi.

Sahrana 61-godišnjeg kineskog disidenta, preminulog 13. jula, je prema želji porodice i lokalnim običajima počelo u subotu ujutru kratkom službom, prenio je Sky News.



Državni zvaničnici rekli su da je porodica Ljua Sjaoboa rasula njegov pepeo u more nekoliko sati nakon kremacije.



Objavljen je i video snimak na kojem se vidi supruga nobelovca Lju Ksija kako spušta bijelu urnu u more.



Lju Sjaobo, koji je u zatvoru bio 11 godina, od 2009. godine, zbog "podsticanja subverzije državne vlasti", umro je od otkazivanja jetre u bolnici na sjeveroistoku Kine.

Nedostatak stalnog mjesta vječnog boravka sprečiće porodicu, prijatelje i pristalice da se poklanjaju njegovom grobu.



Fotografije koje je objavila vlada pokazale su da su se rođaci okupili za ceremoniju, uz veliki baner na kojem je pisalo: "Svečana ceremonija za gospodina Lju Sjaoboa".



Kineski zvaničnici rekli su da su i prijatelji Ljua bili prisutni, ali je to kasnije osporeno.



Mo Ziku, disidentski pisac, nije bio u mogućnosti da identifikuje niti jednog prijatelja političkog zatvorenika na ceremoniji koju je nazvao "samo velikim performansom".