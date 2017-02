Novi Zeland: Bitka za spasavanje 200 kitova (FOTO,VIDEO)

SIDNEJ - Grupa od oko 100 volontera spojila je danas ruke i napravili ljudski lanac u dubokoj vodi kako bi spriječili oko 200 kitova da se ponovo nasukaju na obalu, na sjeverozapadu novozelandskog Južnog ostrva, gdje je ove nedjelje 300 kitova uginulo.

Ovo je najveći incident sa nasukavanjem kitova u Novom Zelandu od 1985. godine kada se na obale Oklanda nasukalo 450 kitova.

Gupa od oko 100 volontera uz podršku tri broda uspješno je odvratila kitove od obale blokirajući im put, prenio je Rojters. Do popodneva kitovi su se sklonili od obale, a brodovi su ih pratili dok je plima opadala.

"Emotivno, ovo je jako stresno, jer možete da čujete dozivanje kitova", izjavio je jedan od volontera za televiziju TVNZ.

More than 400 whales were stranded on a New Zealand beach - most of them died as volunteers rushed to their rescue https://t.co/ieGLQhPdV9 pic.twitter.com/lvLP9XT2C1