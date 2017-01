Novi generalni sekretar UN-a kaže da nije čudotvorac, ali ima ambicije

NJUJORK - Novi generalni sekretar UN Antonio Guteres rekao je danas da on nije čudotvorac, ali zato ima velike ambicije.

Guteres je najavio da želi da "protrese" UN i da ujedini 193 zemlje članice u rješavanju "užasnih problema" sa kojima se svijet danas suočava.

Govoreći prvog dana na novoj dužnosti, Guteres je rekao da se međusobno povezani sukobi umnožavaju, izazivajući "taj novi fenomen globalnog terorizma".

On je rekao da su slučajevi kršenja ljudskih prava i nejednakosti "dramatično porasli", prenosi AP.

"U svijetu koji je postao globalizovan i međusobno povezan svako isključivanje je nepodnošljivo, jer ljudi sada mogu da vide kako drugi žive, mogu da vide prosperitet u drugim dijelovima svijeta", rekao je on, dodajući da to lako izaziva revolt, bijes i to postaje "faktor nestabilnosti".