Novi hakerski napad: Pogođeno više kompanija u Evropi

KIJEV - Vlada Ukrajine saopštila je da su današnjim sajber napadom pogođene njene mreže, kao i glavni aerodrom u prijestonici te zemlje, Kijevu, dok slične napade prijavljuju i svjetske kompanije iz Rusije i Danske.

Zamjenik premijera Ukrajine Pavlo Roženko rekao je da je vladina mreža pala i na Tviteru objavio sliku monitora na kome se vidi poruka kojom računar prijavljuje grešku.

Pored Vlade, pogođen je i niz ukrajinskih institucija, uključujući i banke, elektrodistribuciju te zemlje, kao i glavni aerodrom u Kijevu.

"Nama je takođe pala mreža. Ova slika se prikazuje na svim vladinim računarima", napisao je Roženo na Fejsbuku, govoreći o propratnoj slici koju je okačio.

Glavni aerodrom u Kijevu bio je na meti takozvanog "spama", što znači da je mreža napaduta ogromnom količinom informacija koje za cilj imaju ometanje servera i računara.

"U vezi sa vanrednom situacijom, moguće je da će neki letovi biti odloženi", saopštio je direktor aerodroma Jeven Dikne na Fejsbuku.

I ukrajinska državna kompanija za proizvodnju aviona, "Antonov", pogođena je sajber napadom.

Portparolka "Antonova" je izjavila da za sada nije jasno koliko je bio ozbiljan napad.

Slične napade u Rusiji prijavile su kompanije "Rosnjeft", "Bašneft", "Mars", "Nivea", "Mondeljez internešnel", koje su kako agencije navode, pogođene "Petja" virusom.

Napadači traže otkup od 300 američkih dolara u bitkoinu. Bitkoin je kriptovaluta, stvorena sa ciljem da bude veoma teška za praćenje korisnika koji koriste tu valutu. Cijena jednog bitkoina na sajber tržištu trenutno iznosi otprilike 2.500 dolara.

"Petja" virus je drugačiji od uobičajenih "rensomver" virusa koji se koriste za napade u kojima se od korisnika traži otkup radi pristupa fajlovima. "Petja" je drugačija u tom smislu što umjesto da šifruje, tj. zaključava fajlove jedan po jedan, koristi niže strukture hard diska da zaključa kompletan sistem.

"Petja" je veoma opasan virus ukoliko se "razvije" na računaru. Veoma lako se čisti sa sistema ukoliko se detektuje u ranoj fazi infekcije.

I ruski naftni gigant "Rosnjeft" bio je izložen sajber napadu, navodi agencija AFP.

Ta kompanija je na Tviteru saopštila da je u pitanju "moćan hakerski napad".

U "Rosnjeftu" se nadaju da incident nema veze sa tekućim pravnim procesima sa firmom "Sistema".

Pad IT sistema prijavila je i kompanija "Meler-Maersk grup" iz Danske koja se primarno bavi transportom i djelatnostima u energetskom sektoru.

Danski mediji saopštavaju da su pogođene kancelarije "Maerska" u Britaniji, Panami i Venecueli.

"Bezbjednost poslovanja naših mušterija i naših ljudi je naš glavni prioritet", saopštila je kompanija "Maersk" na Tviteru.

