Novi potresi: Tri zemljotresa pogodila centralnu Italiju

RIM - Tri zemljotresa pogodila su danas u kratkom vremenskom razmaku centralne dijelove Italije, a potres se osjetio i u Rimu gdje je u toku evakuacija pojedinih metro stanica.

Poslednji, treći zemljotres bio je i najjači - 5,7 stepeni Rihtera. Registrovan je na 110 kilometara sjeveroistočno od Rima, prenio je Rojters.

Prethodno su registrovana dva zemljotres, jačine 5,4 i 5,6 stepeni po Rihterovoj skali.

Agencije prenose da je prvi potres registrovan u 10.25 sati, a drugi 50 minuta kasnije. Ubrzo potom, uslijedio je i treći.

Italijanska agencija Ansa navodi da se pojedine metro stanice u Rimu evakuišu iz mjera predostrožnosti.

Zasad nema izvještaja o eventualnoj šteti ili povrijeđenima.

Office workers evacuated from buildings in Rome after earthquakes #terremoto pic.twitter.com/E4JJQhapTZ

Prema aplikaciji Lastquake, u posljednjih više od sat vremena Italiju je potreslo šest zemljotresa, od koji su tri jača.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.3 in Central Italy 41 min ago pic.twitter.com/bzZ4gxAC0K