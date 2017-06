Novi požar u Londonu, gori zgrada

LONDON - Najmanje jedna osoba je povrijeđena u požaru koji je izbio u zgradi u istočnom Londonu, a sa vatrom se bore 72 vatrogasca.

Kako prenosi "Rusia Today", požar je izbio na trećem spratu zgrade i proširio se na krov, a jedna osoba je hospitalizovana.

Uzrok požara još nije poznat.

Da podsjetimo, u požaru u Grenfel tornju koji je izbio prije dvije nedjelje poginulo više od 70 osoba.

(B92)

Third floor flat and roof is alight on Turin Street in #BethnalGreen. Now 10 fire engines there https://t.co/3XGYLqvrj3 © @Adelina_Frunza pic.twitter.com/XyPa0us08i