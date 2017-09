Novi zemljotres potresao Meksiko, najmanje pet mrtvih

MEKSIKO SITI - Najmanje pet osoba poginulo je danas u snažnom zemljotresu u centralnoj meksičkoj državi Puebla, nedaleko od prestonice Meksiko Sitija, prenosi Rojters pozivajući se na lokalne medije.

Za sada je jedan neimenovani zvaničnik potvrdio smrt dvije osobe, nakon što se urušila zgrada škole.

Centralni Meksiko je danas pogodio snažni zemljotres koji je izazvao urušavanje zgrada i paniku među 20 miliona stanovnika prestonice Meksiko Sitija, na dan kada je prije 32 godine tu zemlju pogodio razorni zemljotres, u kojem je stradalo više hiljada ljudi.

Američki Geološki institut saopštio je da je zemljotres bio jačine 7,1 stepeni Rihtera, dok je Meksički seizmološki institut izmerio 6,8 stepeni Rihtera.

Zvaničnik službe civilne zaštite rekao za jednu lokalnu televizijsku stanicu da ima zarobljenih ljudi u više zgrada, u kojima je poslije zemljotresa izbio požar.

Gradonačelnik meksičkog glavnog grada Meksiko Sitija, u kome se u značajnoj mjeri osjetio zemljotres, izjavio je da je oko 20 zgrada oštećno.

Zemljotres jačine 7,1 stepeni Rihterove skale pogodio je južni dio Meksika, a u prestonici je izazvao veliku paniku i evakuaciju stanovništva, javlili su mediji ranije

Zgrade su se tresle u glavnom gradu Meksiku Sitiju, a pojedine su i evakusiane. Potres je trajao oko minut.

Zemljotres je registrovan osam kilometara jugoistočno od grada Atensingo, u državu Puebla, na dubini od 51 kilometar, saopštio je američki Geološki institut.

Uslijed jakog zemljotresa ljudi su u panici bježali na ulice, što potvrđuju i brojni video-snimci postavljeni na društvenim mrežama.

Međunarodni aerodrom u Meksiko Sitiju „Benito Huares“ prekinuo je sa radom nakon jakog zemljotresa, saopštio je direktor Nacionalne službe za hitne slučajeve Meksika Luis Felipe Puente.

„Prekinut je rad na međunarodnom aerodromu u Meksiko Sitiju“, napisao je on na Twitteru.

Aerodrom će biti zatvoren sve dok se ne završi provjera celokupne infrastrukture, navodi se u saopštenju aerodroma.

Ranije ovog mjeseca, Meksiko je pogodio zemljotres jačine 8,1 stepena po Rihteru, a stradalo je najmanje 90 ljudi.

A powerful earthquake has shaken Mexico City, causing buildings to sway sickeningly. The extent of damage/injuries was not immediately clear pic.twitter.com/rZ3fQsAPas