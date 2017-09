Novi zemljotres potresao Meksiko

MEKSIKO SITI - Zemljotres jačine 7,1 stepeni Rihterove skale pogodio je južni deo Meksika, a u prestonici je izazvao veliku paniku i evakuaciju stanovništva, javljaju mediji.

Zgrade su se tresle u glavnom gradu Meksiku Sitiju, a pojedine su i evakusiane. Potres je trajao oko minut.

Još uvijek nema informacija o povrijeđenim i o eventualnoj šteti.

Zemljotres je registrovan osam kilometara jugoistočno od grada Atensingo, u državu Puebla, na dubini od 51 kilometar, saopštio je američki Geološki institut.

Uslijed jakog zemljotresa ljudi su u panici bježali na ulice, što potvrđuju i brojni video-snimci postavljeni na društvenim mrežama.

Međunarodni aerodrom u Meksiko Sitiju „Benito Huares“ prekinuo je sa radom nakon jakog zemljotresa, saopštio je direktor Nacionalne službe za hitne slučajeve Meksika Luis Felipe Puente.

„Prekinut je rad na međunarodnom aerodromu u Meksiko Sitiju“, napisao je on na Twitteru.

Aerodrom će biti zatvoren sve dok se ne završi provjera celokupne infrastrukture, navodi se u saopštenju aerodroma.

Ranije ovog mjeseca, Meksiko je pogodio zemljotres jačine 8,1 stepena po Rihteru, a stradalo je najmanje 90 ljudi.

A powerful earthquake has shaken Mexico City, causing buildings to sway sickeningly. The extent of damage/injuries was not immediately clear pic.twitter.com/rZ3fQsAPas