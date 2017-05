Obama se umiješao u izbore; podržao Makrona

VAŠINGTON - Bivši predsjednik SAD Barak Obama umiješao se u francuske izbore, podržavši centristu Emanuela Makrona.

"Poštujem kampanju Emanuela Makrona. On je stao u odbranu liberalnih vrijednosti, predstavio je viziju važne uloge koju Francuska ima u Evropi i svijetu i posvećen je boljoj budućnosti francuskog naroda", navodi se u video klipu koji je Makron podijelio u četvrak.

Obama navodi da ne planira da se miješa u mnogo izbora sada kada ne mora da se kandiduje za pozicije, ali da su izbori u Francuskoj veoma bitni za budućnost te zemlje.

"Zbog toga što su ovi izbori toliko bitni, takođe želim da znate da podržavam Emanuela Makrona da vas vodi napred", navodi Obama u klipu, prenosi Si-En-En (CNN).

Obama intervened in the French election on the side of Macron after previously ordering CIA to steal parties' plans https://t.co/nLpkc5fXEm