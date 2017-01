Obamin posljednji govor: Amerika je danas bolja i jača

ČIKAGO - Odlazeći američki predsjednik Barak Obama izjavio je u svom oproštajnom govoru u Čikagu da je Amerika "danas bolja i jača".

On je pozvao Amerikance da nastave putem demokratije.

Priznajući da je rasno pitanje bilo predmet podjele u SAD, Obama je insistirao da je kao 44. američki predsjednik uložio napore u rješavanju brojnih drugih pitanja, među kojima su stvaranje novih radnih mjesta, bolje zdravstvo kao i smrt Osame bin Ladena u okviru borbe protiv terorizma.

"Naša demokratija je ugrožena svaki put kad je uzimamo zdravo za gotovo. Svi zajedno, bez obzira na pripadnost nekoj stranci, treba da radimo na izgradnji demokratskih institucija", rekao je Obama navodeći da je svaki američki građanin "akter takvih promjena".

Američki predsjednik je odao priznanje supruzi Mišel i ćerkama Maliji i Saši zbog njihove podrške tokom boravka u Bijeloj kući.

Obama je pred oko 18.000 ljudi u Čikagu, svom političkom uporištu gdje je prije osam godina pred velikom masom ljudi proslavio ulazak u Bijelu kuću, završio oproštajni govor s tadašnjim sloganom - Yes, we can (Da, mi to možemo) izmenjenim u - Yes, we did (Da, učinili smo).

Novi, 45. američki predsjednik Donalad Tramp, koji je pobijedio na izborima 8. novembra, zvanično će preuzeti funkciju 20. januara.

Tramp će danas održati prvu konferenciju na novinare.

