Objavljen snimak napada kamionom u Jerusalimu (VIDEO)

JERUSALIM - U napadu kamionom u Jerusalimu stradalo je najmanje četvoro ljudi, a prema poslJednjim podacima, petnaest ih je povrijeđeno.

"To je bio teroristički napad", rekao je portparol policije za Radio Izrael, koji javlja da su "tela razbacana po ulici".

Prema pisanju lokalnih medija, meta napadača bili su vojnici koji čuvaju Stari grad.

Nakon što je pregazio nekoliko ljudi, napadač je nastavio da vozi dok nije usmrćen.

Prema navodima medija, neposredno nakon incidenta odjeknuli su pucnji.



Uznemirujući snimak napada u Jerusalimu objavljen je na društvenim mrežama

VIDEO Footage of the Palestinan truck ramming attack in Jerusalem, where a terrorist plowed his truck into Israeli soldiers killing 4 pic.twitter.com/ITV301fkH2